Безработных супругов из Нижнего Новгорода задержали по подозрению в изготовлении наркотиков
Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде безработных супругов, подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в квартире пары обнаружили брикеты и свертки с запрещенными веществами. Кроме того, у фигурантов изъяли электронные весы, магниты и изоленту.
Возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд.
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