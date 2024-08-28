Безработных супругов из Нижнего Новгорода задержали по подозрению в изготовлении наркотиков

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде безработных супругов, подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в квартире пары обнаружили брикеты и свертки с запрещенными веществами. Кроме того, у фигурантов изъяли электронные весы, магниты и изоленту.

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