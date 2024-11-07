Безработного рецидивиста задержали по делу о поджоге машин в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде 46-летнего безработного рецидивиста, подозреваемого в поджоге машин. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Преступление было совершено в январе 2024 года на улице Волжская Набережная. По версии следствия, мужчина намеренно устроил пожар в припаркованной иномарке. Пламя охватило и находившиеся рядом автомобили.
Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признался, что решился на поджог из-за личной неприязни к хозяйке машины. Теперь ему грозит до пять лет колонии.
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