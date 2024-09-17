Безработного мужчину задержали в Ленобласти по подозрению в поджоге машины экс-сожительницы

Правоохранители задержали в Гатчине 38-летнего безработного мужчину, подозреваемого в поджоге иномарки. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ленобласти.

Согласно данным ведомства, гражданин намеренно устроил пожар в автомобиле Honda Freed, который принадлежал его бывшей сожительнице. Происшествие случилось в городе Коммунар.

Ущерб оценили в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

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