Бездыханное тело россиянки обнаружили в горячем источнике в индийской деревне
The Hindu: россиянка умерла в горячем источнике в Индии
Российская туристка скончалась во время посещения горячего источника в Индии. Об этом сообщило издание The Hindu.
По его данным, происшествие случилось в деревне Ганганани.
«Она пошла одна на горячие источники <…> в отель женщина так и не вернулась», — уточнил источник издания.
Утром местные жители нашли ее бездыханное тело.
По информации Telegram-канала Shot, в Индию туристка приехала вместе с друзьями. На отдыхе она занималась духовными практиками и медитировала. Погибшая посещала этот источник ежедневно и проводила в нем ритуалы.
Полицейские озвучили две версии смерти: сердечный приступ или отравление вредными природными газами.
Ранее российская туристка умерла на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе после укола местного врача. Медик пытался сбить ей температуру.