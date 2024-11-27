Бездыханное тело россиянки обнаружили в горячем источнике в индийской деревне

The Hindu: россиянка умерла в горячем источнике в Индии

Российская туристка скончалась во время посещения горячего источника в Индии. Об этом сообщило издание The Hindu .

По его данным, происшествие случилось в деревне Ганганани.

«Она пошла одна на горячие источники <…> в отель женщина так и не вернулась», — уточнил источник издания.

Утром местные жители нашли ее бездыханное тело.

По информации Telegram-канала Shot, в Индию туристка приехала вместе с друзьями. На отдыхе она занималась духовными практиками и медитировала. Погибшая посещала этот источник ежедневно и проводила в нем ритуалы.

Полицейские озвучили две версии смерти: сердечный приступ или отравление вредными природными газами.

Ранее российская туристка умерла на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе после укола местного врача. Медик пытался сбить ей температуру.