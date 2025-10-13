Бездомный с пистолетом похитил водку в супермаркете Нижнего Новгорода

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который похитил спиртное в одном из супермаркетов Нижнего Новгорода. Происшествие случилось вечером на улице Тимирязева в Советском районе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник похитил две бутылки водки, угрожая предметом, похожим на пистолет. Подозреваемым оказался 52-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.