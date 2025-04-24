Безбилетного пассажира нашли в отсеке шасси в аэропорту в Италии

По данным издания, мужчина смог пробраться в отсек шасси, когда экипаж самолета готовился к вылету из Бергамо в Милан. Пилот передал информацию в службу безопасности.

На кадрах из аэропорта видно, как пассажира достали из отсека в фюзеляже и увели по взлетно-посадочной полосе. Нарушителя доставили в миграционную полицию для установления личности. Выяснилось, что у него нет итальянского гражданства. Если бы пассажира вовремя не обнаружили, он мог бы погибнуть.

Ранее в Риме задержали вылет самолета авиакомпании Ryanair из-за забравшегося на борт кота. Он пробрался в отсек с электроникой Boeing 737. Сотрудникам аэропорта пришлось по частям разбирать лайнер, чтобы достать безбилетного пассажира.