Бетономешалка перевернулась на северо-западе Москвы

Вечером в среду в районе Хорошево-Мневники на 3-м Силикатном проезде перевернулась полная бетономешалка. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал. После ДТП произошел разлив бетона на дороге.
Сотрудники ГИБДД из-за случившегося перекрыли движение по одной полосе по направлению в центр столицы. Водителям рекомендовали выбирать другие пути объезда. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Аналогичное дорожное происшествие произошло в июне на проспекте Генерала Дорохова в районе Рябиновской улицы. Бетономешалка перевернулась после ДТП с грузовиком. Один человек получил серьезные переломы. Очевидцы пытались самостоятельно помочь ему выбраться из автомобиля.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте