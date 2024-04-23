Беспилотник сбили в Воронежской области | 360°

Происшествия 23 апреля 2024, 23:53 Беспилотник сбили в Воронежской области Воронежский губернатор Гусев сообщил о сбитом беспилотнике

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Дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили реактивный беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, что пострадавших среди жителей и разрушений на земле нет. Опасность еще одной атаки дронов пока сохранилась.

Режим опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области вечером во вторник, 23 апреля. Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся наготове. Глава региона попросил людей внимательно следить за оповещениями областного правительства и регионального главка МЧС.

На минувшей неделе украинский беспилотник упал в Воронеже и повредил девять домов, склад, пилораму и автомобиль.

Мэр города Вадим Кстенин уточнил, что ущерб очень разный: в одном здании осыпалась штукатурка, а в другом - взрывная волна выбила окна.