Бесхозный красный гроб обнаружили в девятиэтажке в Екатеринбурге

Закрытый красный гроб обнаружили в доме на улице Бажова в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание E1.ru .

Гроб нашла 3 мая около 08:00. Сначала жильцы подумали, что у кого-то из соседей похороны, но к обеду стало понятно, что их предположение ошибочно — гроб на прощальный обряд никто не забрал.

«Жильцы причастность к гробу отрицают. Никто не решился проверить, что там внутри, поэтому не ясно, прибит ли он гвоздями», — рассказала изданию жительница дома Екатерина.

После безуспешных поисков хозяина гроба жители подъезда обратились в полицию.

В Барнауле в феврале обнаружили на свалке два гроба — деревянный и цинковый. Водитель грузовика сфотографировал находку, на кадрах — открытые гробы и искусственные цветы в коробках.