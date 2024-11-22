Сегодня 08:56 Беседка-курилка убила девушку во время шторма в Подмосковье Прокуратура: в Подольске беседка насмерть задавила девушку во время шторма 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Прокуратура РФ

Ураган

Молодая сотрудница одного из маркетплейсов погибла в Московской области во время шторма вечером 21 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, девушка получила серьезные травмы на территории промышленного парка компании в деревне Гривно в Подольске. Повреждения были настолько серьезные, что она скончалась до приезда скорой помощи. Погибшей было 22 года.

В прокуратуре Московской области подтвердили данные о гибели девушки из-за рухнувшего металлического павильона в Подольске.

Фото: прокуратура Московской области / Telegram

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники надзорного ведомства, по итогам проверки примут необходимые меры, заключили в пресс-службе.