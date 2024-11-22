Беседка-курилка убила девушку во время шторма в Подмосковье

Молодая сотрудница одного из маркетплейсов погибла в Московской области во время шторма вечером 21 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника канала, девушка получила серьезные травмы на территории промышленного парка компании в деревне Гривно в Подольске.
Повреждения были настолько серьезные, что она скончалась до приезда скорой помощи. Погибшей было 22 года.
В прокуратуре Московской области подтвердили данные о гибели девушки из-за рухнувшего металлического павильона в Подольске.
Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники надзорного ведомства, по итогам проверки примут необходимые меры, заключили в пресс-службе.
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