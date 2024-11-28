Беременной жительнице Ульяновска случайно ввели кислоту в роддоме

Врач-анестезиолог ульяновского роддома ошибся с выбором препарата для беременной. Он ввел женщине транексамовую кислоту. По информации сайта kp.ru , затем медик попытался скрыться.

Происшествие произошло уже после того, как женщина родила двойню. Врач подбирал препарат для анестезии, но перепутал банки. Он ввел пострадавшей вещество, которое обычно используется для предотвращения чрезмерной потери крови, синтетический аналог лизина.

Мать детей экстренно переправили в другую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Источники издания утверждают, что после происшествия 44-летний анестезиолог хотел скрыться. Мужчину удалось задержать.

Следственный комитет России пока не прокомментировал эту информацию. По данным сайта kp.ru, в отношении допустившего ошибку анестезиолога завели уголовное дело, с ним уже работают правоохранители.

Ранее тело беременной женщины нашли в квартире в Свердловской области.