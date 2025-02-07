Белгородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за охоту на охраняемой территории

Сотрудники экоохотнадзора задержали 49-летнего жителя Старого Оскола, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на данные УМВД РФ по Белгородской области.

По предварительной информации, мужчина отправился выслеживать кабана на особо охраняемой природной территории. Разрешения на соответствующие действия у него не было.

У охотника изъяли ружье с прицелом ночного видения, тепловизор, патроны и ножи. Фигуранту назначили наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей.

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