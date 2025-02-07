Белгородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за охоту на охраняемой территории

Сотрудники экоохотнадзора задержали 49-летнего жителя Старого Оскола, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом сообщил « Бел.ru » со ссылкой на данные УМВД РФ по Белгородской области.

По предварительной информации, мужчина отправился выслеживать кабана на особо охраняемой природной территории. Разрешения на соответствующие действия у него не было.

У охотника изъяли ружье с прицелом ночного видения, тепловизор, патроны и ножи. Фигуранту назначили наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей.