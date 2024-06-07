Сегодня 12:04 Белгородская прокуратура организует проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок
Прокуратура Белгородской области проведет проверку по факту аварии в Белгородском районе, в которой погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщил сайт
bel.ru.
По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем отечественной легковушки Lada Vesta проехал на красный свет и сбил ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому переходу.
Отмечается, что несовершеннолетний скончался на месте аварии.
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