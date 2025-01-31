Белгородец пытался продать через интернет медали времен ВОВ

Житель Белгородской области пытался продать через интернет медали времен Великой Отечественной войны, одна из которых была поддельной. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на транспортную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о продаже и связались с мужчиной, притворившись покупателями. После договоренности о сделке состоялась встреча, в ходе которой продавца задержали и доставили в отдел полиции.

У задержанного изъяли четыре медали периода Великой Отечественной войны, которые, по его утверждению, перешли к нему от прадеда. Однако впоследствии выяснилось, что одна из наград являлась подделкой.

Против белгородца возбуждено уголовное дело. Ему запрещено покидать регион до завершения следствия.