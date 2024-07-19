Белгородец перевел мошенникам более 4,7 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Жертвой мошенников стал 29-летний житель Прохоровского района Белгородской области. Он решил подзаработать на инвестициях и перевел злоумышленникам более 4,7 миллиона рублей, сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

По данным ведомства, мужчина увидел рекламу о легком заработке. Позже с ним связался представитель и посоветовал установить на телефон специальное приложение. Белгородец начал вкладывать все больше средств, оформляя при этом кредиты.

Отмечается, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело, однако подозреваемых пока нет.