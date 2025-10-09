Бегство от деловых партнеров? Почему семью Усольцевых посоветовали искать не в России

Семью Ирины и Сергея Усольцевых продолжают искать в тайге в Красноярском крае. Пара вместе с пятилетней дочкой и собакой породы корги вышли на туристический маршрут еще 28 сентября, а что произошло после, пока не знает никто. Возможных версий успели выдвинуть много, некоторые из них уже отвергли.

Среди гипотез о причинах пропажи семьи было нападение диких зверей. Однако этот вариант уже отвергли, так как в зоне поисков следователи не нашли никаких следов расправы.

Есть версия, что Усольцевы заблудились и замерзли насмерть. Уже нашли очевидцы, которые видели, как они были одеты перед выходом на маршрут. Одежда, мол, была слишком легкая. А температура в тайге уже несколько дней стоит минусовая.

Но есть и версии о том, что исчезновение на самом деле инсценировали, сторонники этой теории считают, что у Усольцева якобы могли быть какие-то проблемы с бизнесом, и он решил выйти из положения таким путем, пишет aif.ru.

«Ищите за границей», — советуют комментаторы в Сети.

Додумались в соцсетях и до того, что к исчезновению целой семьи мог причастен гипотетический любовник Ирины. Старший сын женщины эту дикую теорию уже отверг, пояснив, что у его родителей были очень теплые отношения.