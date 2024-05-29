Бастрыкину доложат о ситуации с избиением пятиклассника в Тюмени

Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением 11-летнего мальчика в Тюмени

Petrov Sergey / news.ru / globallookpress
Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress/Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения 11-летнего мальчика в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для следственной проверки послужила статья в СМИ о конфликте тюменских подростков. Журналисты уточнили, что 27 мая этого года во время ссоры несовершеннолетние избили 11-летнего школьника. О его состоянии данных пока что нет. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Бастрыкин дал поручение главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить, как проходит проверка и расследование.

Похожая ситуация произошла во Владивостоке, где подростки избили школьника. Более того, мальчика также заставили извиняться, стоя на коленях. До этой драки дети душили потерпевшего палкой.

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте