Бастрыкину доложат о ситуации с избиением пятиклассника в Тюмени

Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением 11-летнего мальчика в Тюмени

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения 11-летнего мальчика в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для следственной проверки послужила статья в СМИ о конфликте тюменских подростков. Журналисты уточнили, что 27 мая этого года во время ссоры несовершеннолетние избили 11-летнего школьника. О его состоянии данных пока что нет. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Бастрыкин дал поручение главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить, как проходит проверка и расследование.

Похожая ситуация произошла во Владивостоке, где подростки избили школьника. Более того, мальчика также заставили извиняться, стоя на коленях. До этой драки дети душили потерпевшего палкой.