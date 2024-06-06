Бастрыкин заинтересовался цыганами, живущими на улице в Краснодаре

СК начал проверку после жалоб на буйный табор цыган в Краснодаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о бездействии полиции в Краснодаре. Правоохранители отказались реагировать на нарушающих порядок цыган, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилась информация о том, что цыганская семья поселилась на лужайке одного из краснодарских дворов. Местные жители пожаловались, что цыгане часто нарушают общественный порядок, а также совершают кражи в близлежащих магазинах.

Вот только жалобы в полицию ни к чему не привели. По словам краснодарцев, должностные лица предпочли не вмешиваться в происходящее.

После этого в СУ СК России по Краснодарскому краю назначили процессуальную проверку. Бастрыкину о ее результатах доложит руководитель краевого управления Следственного комитета Андрей Маслов.

Ранее в Нижнем Новгороде цыгане устроили застолье прямо на Автозаводском кладбище. Они расставили шатры и мангалы вдоль могил.