Бастрыкин потребовал отчет по делу о загадочной пропаже двух жителей Свердловской области

Бастрыкин потребовал разобраться с делом о пропаже двух мужчин в 2004 году

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением двух жителей Свердловской области в 2004 году. Мужчины пропали после сделки с акциями, сообщил информационный центр СК России в официальном Telegram-канале .

По данным ведомства, братья приехали в город Верхняя Салда с крупной суммой денег. Они собирались купить акции одного из местных предприятий. В гостиницу братья заселились со знакомым, использовавшим поддельные документы. Впоследствии мужчина покинул Россию, а братья бесследно исчезли.

Правоохранители начали расследование этого дела еще в 2004 году, однако до настоящего момента раскрыть его не сумели. В ноябре 2024 года мать пропавших обратилась за разъяснениями в Следственный комитет.

После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК доложить о причинах волокиты в деле и представить результаты текущей работы. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Ранее двое мужчин и подросток пропали в Хабаровском крае. Они шли на лодке с Шантарских островов на Сахалин.