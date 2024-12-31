Бастрыкин потребовал доклад об избиении приамурского гинеколога

Нападением ревнивого мужа пациентки на врача-гинеколога в городе Сковородино Амурской области заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщила пресс-служба ведомства, он потребовал представить доклад с результатами организованной проверки.

«Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о ходе процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе.

По данным регионального СК, на гинеколога напал муж пациентки, которая приходила на осмотр. Мужчина обвинил медика в том, что тот обесчестил супругу, и дважды ударил его в лицо.

Глава администрации округа Сковородино Алексей Прохоров уточнил, что от рук ревнивца пострадал 60-летний врач, который отдал медицине 40 лет жизни. По его словам, пострадавший сейчас находится на лечении в районной больнице.