Бастрыкин поручил разобраться с сообщениями об изнасилованиях девочки в Дагестане

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался случаем с групповым изнасилованием девочки в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«В соцмедиа сообщается, что в городе Хасавюрте в отношении несовершеннолетней были совершены противоправные действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Дагестану представить доклад по доводам сообщений в Сети.

Прокуратура республики организовала проверку по факту случившегося. Специалисты оценят действия полиции, проводивших оперативные мероприятия.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что старшеклассники в Дагестане более полугода насиловали 15-девочку и накачивали ее наркотиками. Школьница не выдержала издевательств и попыталась наложить на себя руки, но ее спасли. Потерпевшая обратилась в полицию, однако ее заявление не приняли. Через некоторое время неизвестные избили отца девочки.

В МВД заявили о проведении обыска в доме папы школьницы по ранее возбужденному делу о хранении наркотиков. Девочка якобы попыталась отвлечь полицейских от отца и нанесла себе увечья. По поводу изнасилований в ведомстве сообщили, что организовали проверку.