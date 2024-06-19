Баня загорелась минувшей ночью в Петербурге
В Курортном районе минувшей ночью горела баня. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.
Здание загорелось на Железнодорожной улице. Огонь распространился на всей площади бани. Прибывшие на место пожарные смогли справиться с огнем лишь за полтора часа.
Здание выгорело полностью, никто не пострадал.
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