Баня с газгольдером вспыхнула в Новой Москве

Утром 20 декабря в Новой Москве вспыхнул пожар в банном комплексе «Шишка». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 17 в СНТ «Чайка» в поселении Филимонковском. Прибывшие на место спасатели обнаружили горение деревянного объекта, на территории комплекса находился газгольдер.

Площадь распространения огня составила 80 квадратных метров, для ликвидации пожара спасатели вскрывали кровлю, в 08:44 возгорание локализовали. Пострадавших нет, перехода огня на соседние здания не произошло, добавил собеседник 360.ru.

Ранее в Новой Москве загорелся частный дом с газовыми баллонами.