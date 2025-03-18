Банду похитителей топлива задержали недалеко от Петербурга

В Киришском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали банду, занимающуюся хищением топлива. Преступники украли более 100 тонн нефтепродуктов на сумму 32 миллиона рублей, написала Neva.Today.
Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с росгвардейцами пресекли деятельность преступной группировки, в которой находились ранее судимые лица. Злоумышленники занимались организацией несанкционированных врезок в магистральный нефтепродуктопровод для кражи дизельного топлива, которое сбывалось на теневом рынке.
Во время обысков было обнаружено и изъято 123 тонны похищенного топлива, а также специальное оборудование для врезок и транспортировки топлива.
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