Банду похитителей топлива задержали недалеко от Петербурга

В Киришском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали банду, занимающуюся хищением топлива. Преступники украли более 100 тонн нефтепродуктов на сумму 32 миллиона рублей, написала Neva.Today .

Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с росгвардейцами пресекли деятельность преступной группировки, в которой находились ранее судимые лица. Злоумышленники занимались организацией несанкционированных врезок в магистральный нефтепродуктопровод для кражи дизельного топлива, которое сбывалось на теневом рынке.

Во время обысков было обнаружено и изъято 123 тонны похищенного топлива, а также специальное оборудование для врезок и транспортировки топлива.