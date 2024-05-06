Банду лжесиловиков задержали в Новосибирске по делу о телефонном мошенничестве | 360°

06 мая 2024, 15:05
Банду лжесиловиков задержали в Новосибирске по делу о телефонном мошенничестве
Правоохранители задержали в Новосибирске шесть человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Для обзвонов местные жители использовали более семи тысяч сим-карт. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
По информации ведомства, в разговорах фигуранты представлялись сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они предлагали жертвам перевести деньги на «безопасные счета», присваивая деньги.
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Аферистам удалось соорудить устройства, которые позволяли обеспечить работу сотен сим-карт одновременно. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Мошенничество
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