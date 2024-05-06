Банду лжесиловиков задержали в Новосибирске по делу о телефонном мошенничестве | 360°

Правоохранители задержали в Новосибирске шесть человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Для обзвонов местные жители использовали более семи тысяч сим-карт. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.