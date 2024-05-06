Банду лжесиловиков задержали в Новосибирске по делу о телефонном мошенничестве | 360°

Происшествия

06 мая 2024, 15:05

Банду лжесиловиков задержали в Новосибирске по делу о телефонном мошенничестве

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Правоохранители задержали в Новосибирске шесть человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Для обзвонов местные жители использовали более семи тысяч сим-карт. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По информации ведомства, в разговорах фигуранты представлялись сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они предлагали жертвам перевести деньги на «безопасные счета», присваивая деньги.

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Аферистам удалось соорудить устройства, которые позволяли обеспечить работу сотен сим-карт одновременно. Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело

Мошенничество

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