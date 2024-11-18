Банда наркодилеров предстанет перед судом в ХМАО

Правоохранители Югорска завершили расследование уголовного дела о распространении наркотиков через онлайн-платформу. На скамье подсудимых оказались четыре человека в возрасте от 20 до 50 лет, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, жители Югорска, Нягани, Октябрьского района и Иркутской области с апреля по июль 2024 года распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки в различных районах Югры. Злоумышленники работали на один из онлайн-наркомаркетов, свои действия они координировали через телефон.

В ходе обысков силовики изъяли у фигурантов 500 граммов «синтетики» и оружие. Материалы расследования с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу