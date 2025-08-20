Байкера из Петербурга задержали за опасную езду по встречной полосе

На Приморском шоссе в Петербурге сотрудник ДПС остановил мотоциклиста, который пытался скрыться, нарушая правила дорожного движения. Об этом написала «Мойка78» .

Инспектор заметил превышающий скорость мотоцикл и решил его преследовать. Нарушитель не остановился, а наоборот, увеличил скорость, обогнал автобус и выехал на встречную полосу.

Чтобы предотвратить аварию, полицейский заблокировал путь мотоциклисту и задержал его. За рулем был 49-летний мужчина. Ему вменили протоколы за выезд на встречную полосу и нарушение правил установки государственных регистрационных знаков.

Руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти оценило действия сотрудника как умелые и решительные и решило его поощрить.