Байкер погиб в ДТП с легковушкой в Нижнем Новгороде

Вчера, 29 сентября, улице Белинского произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГИБДД Нижегородской области.

По предварительным данным, при повороте налево водитель Opel не усиупил дорогу мотоциклису и сбил его. от полученных травм байкер погиб на месте. По факту ДТП начали проверку.