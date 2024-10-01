Байкер погиб в ДТП с легковушкой в Нижнем Новгороде
Вчера, 29 сентября, улице Белинского произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГИБДД Нижегородской области.
По предварительным данным, при повороте налево водитель Opel не усиупил дорогу мотоциклису и сбил его. от полученных травм байкер погиб на месте. По факту ДТП начали проверку.
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