«Аж дом содрогнулся»: пять взрывов прогремели в небе над Бронницами утром 23 октября

По меньшей мере пять взрывов прогремели утром 23 октября в небе над подмосковными Бронницами. Об этом сообщил Telegram-канала «Осторожно, Москва» .

По словам местных жителей, они слышали звуки, похожие на взрывы, и предположили, что идет ликвидация беспилотников силами ПВО.

«Аж дом содрогнулся», — поделился один из очевидцев.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уже предупредил, что аэропорты Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения в целях безопасности.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении одного летевшего на столицу беспилотного летательного аппарата.

Минувшей ночью, по данным Минобороны, над несколькими регионами России уничтожили почти 140 БПЛА.