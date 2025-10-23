«Аж дом содрогнулся»: пять взрывов прогремели в небе над Бронницами утром 23 октября

Фото: РИА «Новости»

По меньшей мере пять взрывов прогремели утром 23 октября в небе над подмосковными Бронницами. Об этом сообщил Telegram-канала «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, они слышали звуки, похожие на взрывы, и предположили, что идет ликвидация беспилотников силами ПВО.

«Аж дом содрогнулся», — поделился один из очевидцев.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уже предупредил, что аэропорты Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения в целях безопасности.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении одного летевшего на столицу беспилотного летательного аппарата.

Минувшей ночью, по данным Минобороны, над несколькими регионами России уничтожили почти 140 БПЛА.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте