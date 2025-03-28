Автовоз врезался в грузовик маркетплейса на трассе под Шахтами

Автовоз и грузовик стали участниками ДТП в Ростовской области. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сотрудников в региональной Госавтоинспекции.

По опубликованным данным, автовоз, перевозивший не менее шести легковушек, столкнулся с большегрузом, предварительно принадлежавшим одному из маркетплейсов. В результате на проезжую часть рассыпались коробки с товарами, находившиеся в грузовике.

Пострадавших удалось избежать. Различные повреждения получили только транспортные средства.

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