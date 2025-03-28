Автовоз врезался в грузовик маркетплейса на трассе под Шахтами

Автовоз и грузовик стали участниками ДТП в Ростовской области. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сотрудников в региональной Госавтоинспекции.
По опубликованным данным, автовоз, перевозивший не менее шести легковушек, столкнулся с большегрузом, предварительно принадлежавшим одному из маркетплейсов. В результате на проезжую часть рассыпались коробки с товарами, находившиеся в грузовике.
Пострадавших удалось избежать. Различные повреждения получили только транспортные средства.
Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне
В Ярославской области шесть детей провалились под лед
Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте