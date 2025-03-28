Автовоз врезался в грузовик маркетплейса на трассе под Шахтами

Автовоз и грузовик стали участниками ДТП в Ростовской области. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сотрудников в региональной Госавтоинспекции.