Автомобильная авария в Кургане привела к травмам двух пассажирок

В Кургане 6 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Гвардейская, в результате которого пострадали две пассажирки. Об этом написало Ura.ru.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Largus в вечернее время не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Chery. Авария произошла у дома №3 на улице Гвардейская.

Пассажирки Lada Largus и Chery находились на задних сиденьях и не были пристегнуты ремнями безопасности. Они получили травмы. Водители в происшествии не пострадали.

Госавтоинспекция отмечает, что игнорирование ремней безопасности остается одной из основных проблем на дорогах.