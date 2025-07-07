Автомобильная авария в Кургане привела к травмам двух пассажирок

В Кургане 6 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Гвардейская, в результате которого пострадали две пассажирки. Об этом написало Ura.ru.
По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Largus в вечернее время не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Chery. Авария произошла у дома №3 на улице Гвардейская.
Пассажирки Lada Largus и Chery находились на задних сиденьях и не были пристегнуты ремнями безопасности. Они получили травмы. Водители в происшествии не пострадали.
Госавтоинспекция отмечает, что игнорирование ремней безопасности остается одной из основных проблем на дорогах.
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