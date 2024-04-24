Автомобилистку из Челябинска осудили за наезд на юного самокатчика | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 12:28 Автомобилистку из Челябинска осудили за наезд на юного самокатчика

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Суд вынес приговор жительнице Челябинска, по вине которой произошла авария с пострадавшим. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурантка за рулем Nissan Juke ехала по улице Кулибина и не справилась с управлением. В результате иномарка вылетела на тротуар и сбила 14-летнего самокатчика.

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Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на два года. На тот же срок ее лишили права управления транспортными средствами.