Водитель с 51 штрафом сбила школьницу в зоне остановки в Петербурге

Девочка 14 лет серьезно пострадала в результате аварии, которая произошла в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на улице Савушкина 35-летняя женщина, управляя спортивным седаном, сбила школьницу. Ребенок попал под колеса, когда выходил из трамвая в зоне остановки общественного транспорта.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом плеча и травмой головы. Известно, что с начала текущего года водитель получила 51 штраф за нарушение ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.