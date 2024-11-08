Водитель с 51 штрафом сбила школьницу в зоне остановки в Петербурге

Девочка 14 лет серьезно пострадала в результате аварии, которая произошла в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на улице Савушкина 35-летняя женщина, управляя спортивным седаном, сбила школьницу. Ребенок попал под колеса, когда выходил из трамвая в зоне остановки общественного транспорта.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом плеча и травмой головы. Известно, что с начала текущего года водитель получила 51 штраф за нарушение ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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