Автомобилистка протаранила забор при попытке уйти от полиции после ДТП в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) водитель снесла забор, скрываясь с места ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной Госавтоинспекции.

Согласно информации ведомства, 42-летняя женщина, управляя машиной марки Daewoo, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с Toyota. Виновница ДТП попыталась скрыться от правоохранителей, однако во время побега протаранила ограждение.

Травмы получили сама автомобилистка и ее пассажир. Проводится проверка.