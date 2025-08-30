Автомобилистка предстанет перед судом за ДТП с гибелью пешехода в Петербурге

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летней автомобилистки, направили в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Ее обвиняют в смертельном ДТП, сообщила « Мойка78 ».

Трагедия произошла на Светлановском проспекте. По версии следствия, женщина-водитель, управляя машиной «Шкода Рапид», сбила 73-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. В ближайшее время фигурантка предстанет перед судом.