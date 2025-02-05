Автомобилистка получила условный срок за гибель 89-летней пенсионерки в ДТП в Пушкине

Пушкинский районный суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в гибели пожилого пешехода в ДТП. Об этом пишет сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Следователи установили, что 9 сентября 2024 года фигурантка за рулем внедорожника Jeep Wrangler двигалась задним ходом по двору на Малиновской улице. Женщина не заметила 89-летнюю пенсионерку и переехала ее на скорости около пяти километров в час.

Пострадавшую доставили в больницу, но вскоре она скончалась от тяжелых травм. Подсудимая полностью признала свою вину. Ей назначили два года лишения свободы условно. Осужденную также обязали выплатить два миллиона рублей в качестве моральной компенсации.