Автомобилистка погибла в массовом ДТП на трассе «Вологда — Новая Ладога»

Правоохранители Тихвинского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили сайту Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло в ночь на 24 апреля на 466-м километре трассы «Вологда — Новая Ладога».

По предварительным данным, 53-летняя женщина, находившаяся за рулем Hyundai Solaris, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ГАЗ, которым управлял 44-летний мужчина. После этого ГАЗ столкнулся с машиной «Луидор», за рулем которой был 35-летний водитель.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте от полученных травм. Ее трехлетняя и 41-летняя пассажирки попали в больницу в удовлетворительном состоянии. Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.