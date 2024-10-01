Автомобилистка погибла при лобовом столкновении с иномаркой в Челябинской области

Лобовое столкновение в Челябинской области унесло жизнь одного человека. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.
Согласно данным ведомства, авария произошла на дороге между Копейском и поселком Бажова. Там водитель Hyundai iХ35, несмотря на сплошную полосу, выехал на встречный маршрут. Впоследствии иномарка столкнулась с машиной Mazda, за рулем которой находилась женщина.
Автомобилистка скончалась на месте от полученных травм. Известно, что она не была пристегнута ремнем безопасности.
Концерт ко Дню пожилых людей прошел в доме культуры в Наро-Фоминске
Премьера документального фильма «На переломах эпох» состоялась в Севастополе
Подмосковный детский омбудсмен Мишонова назвала способы защитить ребенка от опасностей
Команда из Можайска заняла 3-е место на областном слете школьных лесничеств
Центробанк сообщил о росте числа заемщиков в МФО
Представители отрасли ТКО забронировали 90% мест на РЭФ-2024
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте