Автомобилистка ответит в суде за смертельное ДТП на Приморском шоссе в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело против женщины, которую обвиняют в смертельной аварии. Об этом сайту Piter.TV сообщили представители надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, в ноябре 2024 года женщина, управлявшая автомобилем Datsun, выехала на встречную полосу на Приморском шоссе. При повороте на Авиационную улицу она столкнулась с машиной Renault, которой управлял 69-летний мужчина.

От тяжелых травм водитель Renault впоследствии скончался в больнице. После рассмотрения материалов дела по существу суд огласит обвиняемой приговор.