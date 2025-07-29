Автомобилистка насмерть сбила пожилого пешехода на темной дороге в Челябинской области

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла в Миассе Челябинской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, в вечернее время автомобилистка на HAVAL DARGO, следуя по Объездной дороге, сбила пожилого пешехода. Тот шел по шоссе в темной одежде под дождем.

В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. Организована проверка.