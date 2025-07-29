Автомобилистка насмерть сбила пожилого пешехода на темной дороге в Челябинской области
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла в Миассе Челябинской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, в вечернее время автомобилистка на HAVAL DARGO, следуя по Объездной дороге, сбила пожилого пешехода. Тот шел по шоссе в темной одежде под дождем.
В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. Организована проверка.
«Приняли к сведению». Новый ультиматум Трампа России оценили в Кремле
Мастер-класс по декупажу для мам детей с ОВЗ прошел в Лосино-Петровском
Евросоюз приостановил финансирование Украины
Российские бойцы пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
Глава Лосино-Петровского округа посетил производство бытовой химии
Минюст потребовал полмиллиона за раздел имущества Петросяна и Степаненко
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте