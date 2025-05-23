Автомобилистка из Кургана получила 1,5 года колонии за гибель пешехода в ДТП

В Кургане завершился судебный процесс по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла женщина. Виновной признали 21-летнюю местную жительницу, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, в январе 2025 года девушка, находясь за рулем автомобиля, сбила насмерть 50-летнюю женщину и повредила остановку в районе Энергетики. Фигурантка полностью признала свою вину и возместила ущерб родственникам погибшей в размере одного миллиона рублей.
Суд назначил девушке наказание в виде полутора лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, ее лишили права управлять транспортными средствами на два года.
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