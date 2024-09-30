Автомобилист из Северной Осетии ответит в суде за гибель пятилетнего ребенка в ДТП

Уголовное дело, возбужденное в отношении женщины-водителя из Северной Осетии, передали в суд для рассмотрения по существу. Ее обвинили в смертельном ДТП, сообщил NewsTracker со ссылкой на прокуратуру республики.

По версии следствия, 39-летняя фигурантка, управляя машиной, сбила пятилетнего ребенка на сельской дороге. Известно, что малыш перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Спасти пострадавшего не удалось. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

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