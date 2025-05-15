Автомобили Changan и ВАЗ столкнулись в Кировском районе Саратова

В Кировском районе Саратова произошло столкновение автомобилей Changan и ВАЗ. За рулем иномарки находилась женщина 1991 года рождения, которая была доставлена в медицинское учреждение после аварии. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».

ДТП случилось напротив дома № 36 по улице Луговой. Сотрудники городской Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели водителя отечественного автомобиля в дорожно-транспортном происшествии в этом районе.

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