Автомобиль загорелся в Тюмени

В Тюмени на улице Холодильной возле дома № 77 загорелся автомобиль. Об этом сайту URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Горит автомобиль на Холодильной 77. Пока не видно ни пожарных, ни скорой. Вроде бы никто не пострадал», — поделился свидетель происшествия.

Огонь охватил всю переднюю часть иномарки. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило ближе к полудню.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего пока не установлены.