Автомобиль загорелся в Тюмени
В Тюмени на улице Холодильной возле дома № 77 загорелся автомобиль. Об этом сайту URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«Горит автомобиль на Холодильной 77. Пока не видно ни пожарных, ни скорой. Вроде бы никто не пострадал», — поделился свидетель происшествия.
Огонь охватил всю переднюю часть иномарки. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило ближе к полудню.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего пока не установлены.
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