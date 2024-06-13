Автомобиль загорелся на Гражданском проспекте в Петербурге

Минувшей ночью у одного из домов на Гражданском проспекте загорелся автомобиль ВАЗ. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС Петербурга.

На место выезжала одна пожарная машина и пять спасателей. Им удалось справиться с огнем, пострадавших нет.

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