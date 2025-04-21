Автомобиль врезался в дерево и сгорел в Тюмени

Автомобиль Ford, двигавшийся по встречной полосе, врезался в дерево, после чего машина загорелась. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ямской в Тюмени. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
По данным полицейских, водитель иномарки проехал мимо наряда ДПС за несколько секунд до аварии. Инспекторы не успели его остановить, поскольку ДТП случилось почти сразу.
Очевидцы помогли шоферу выбраться из машины. Мужчина получил различные травмы, его доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи. Информация о том, был ли водитель пьян во время аварии, устанавливается.
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