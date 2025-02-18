Такси столкнулось с трамваем в центре Москвы

Трамвай и автомобиль такси столкнулись на Рогожском Валу в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Пострадали два человека — мужчина и женщина, — которые пожаловались на боли в боку. От госпитализации они отказались. Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия и кто в нем виновен, пока неизвестно.

В начале февраля в Нижнем Новгороде на Комсомольской площади столкнулись трамвай и автомобиль Lada. Водитель машины не пропустил трамвай, что и привело к столкновению. Пострадала его пассажирка, которую на скорой помощи отправили в больницу.