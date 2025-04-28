Автомобиль СК столкнулся с иномаркой на юго-западе Москвы

Автомобиль Volkswagen, принадлежащий Следственному комитету, попал в ДТП в районе Зюзино. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла на Балаклавском проспекте. По информации собеседника 360.ru, Volkswagen столкнулся с BMW. В результате пострадал один человек из машины СК, его госпитализировали в ГКБ № 1. Официально эти данные подтверждены не были.

Ранее крупное ДТП произошло во Владимирской области — экскурсионный автобус ночью съехал в кювет на трассе в Александровском районе и опрокинулся. Глава региона Александр Авдеев подтвердил, что в больницы доставили 35 человек, из них госпитализировали 10.

Одна женщина попала в реанимацию, состояние еще девяти человек оценили как средней тяжести. Среди пострадавших есть один ребенок. Автобус совершал паломническую поездку из Пскова в Кострому. Всего в салоне находились 55 человек.