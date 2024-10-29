Автомобиль сбил женщину-пешехода на Выборной улице в Новосибирске

Женщина, перебегавшая дорогу вне пешеходного перехода, попала под колеса автомобиля в Октябрьском районе Новосибирска. Авария произошла утром 29 октября на Выборной улице, сообщает atas.info .

По опубликованной информации, сибирячка пересекала проезжую часть в неположенной зоне, несмотря на то, что ближайшая «зебра» расположена в 10 метрах от места ДТП. По словам очевидцев, первыми на помощь пострадавшей прибыли работники скорой медицинской помощи.

Сведений о состоянии женщины нет. Сотрудникам городской Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.