Автомобиль сбил тигра в Приморском крае

Дорожная авария с участием тигра произошла в Приморском крае. Подробности сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу администрации закрытого административного территориального образования Фокино.

Дикий зверь попал под колеса автомобиля на 88-м километре трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный. После ДТП животное скрылось в лесу.

Представители администрации предупредили местных жителей, что пострадавший тигр может представлять опасность.

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