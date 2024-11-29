Автомобиль сбил тигра в Приморском крае

Дорожная авария с участием тигра произошла в Приморском крае. Подробности сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу администрации закрытого административного территориального образования Фокино.
Дикий зверь попал под колеса автомобиля на 88-м километре трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный. После ДТП животное скрылось в лесу.
Представители администрации предупредили местных жителей, что пострадавший тигр может представлять опасность.
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